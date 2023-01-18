Dünyaca ünlü gitar virtüözü Steve Vai, 2 konser için Türkiye’de

Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, 2 ayrı şehirde konser vermek üzere Türkiye'ye gelecek.

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Grammy tarihine damgasını vuran ABD’li besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü Inviolate’in Avrupa turnesi kapsamında 18 Nisan Ankara Congresium’da, 19 Nisan’da ise İstanbul Volkswagen Arena’da sahnede olacak.

Bugüne dek 15 milyondan fazla albüm satan usta virtüöz, son albümü Inviolate dışında kariyerinin en önemli şarkılarını çalacak. Biletler, 20 Ocak Cuma günü satışa çıkacak.

30 yıllık eşsiz başarılarla dolu kariyeri boyunca enstrümental rocktan hard rocka, heavy metalden progressive rocka pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren bir virtüöz olan Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara ilham kaynağı oldu.

Birçok farklı dergi ve web sitesi tarafından hazırlanan en iyi gitarist listelerinde defalarca yer bulan Steve Vai, Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio’nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle de çalıştı.