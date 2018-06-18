Dünyaca ünlü iki isim metroda konser verdi! Önce kimse tanımadı ancak sonra…
Ünlü şarkıcı Christina Aguilera ve Talk Show sunucusu Jimmy Fallon, New York'taki metro alt geçitiğinde kılık değiştirerek şarkı söyledi. İkili birlikte George Michael‘ın “Freedom” ve Christina‘ın “Fighter” şarkısını canlı olarak söyledi. İşte o video ve ünlü yıldızlarım metroda buylunan yolculara sunduğu büyük sürpriz.
New York metrosu böule konser görmedi. Amerika’nın iki ünlü starı kılık değiştirdiler ve metroda konser verdiler. Önceleri tanınmayan ikili aksesuarlarını çıkarttığında ise gerçek ortaya çıktı ve metro istasyonu belki de göreceği en büyük konserlerden birini yaşadı.