Dünyaca ünlü iki isim metroda konser verdi! Önce kimse tanımadı ancak sonra…

Dünyaca ünlü iki isim metroda konser verdi! Önce kimse tanımadı ancak sonra…

Dünyaca ünlü şarkıcı Christina Aguilera ve Amerikalı ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon, New York’taki metro alt geçtiğinde kılık değiştirerek şarkı söyledi. İkili birlikte George Michael‘ın “Freedom" ve Christina‘ın “Fighter” şarkısını canlı olarak söyledi. Önce müzisyenlerin kimler olduğunu anlayamayan kalabalık ünlü isimleri aksesuarlarını çıkarınca tanıdı. Sonrasında ise eğlence çok büyük oldu! İşte o video...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü şarkıcı Christina Aguilera ve Talk Show sunucusu Jimmy Fallon, New York'taki metro alt geçitiğinde kılık değiştirerek şarkı söyledi. İkili birlikte George Michael‘ın “Freedom” ve Christina‘ın “Fighter” şarkısını canlı olarak söyledi. İşte o video ve ünlü yıldızlarım metroda buylunan yolculara sunduğu büyük sürpriz.

New York metrosu böule konser görmedi. Amerika’nın iki ünlü starı kılık değiştirdiler ve metroda konser verdiler. Önceleri tanınmayan ikili aksesuarlarını çıkarttığında ise gerçek ortaya çıktı ve metro istasyonu belki de göreceği en büyük konserlerden birini yaşadı.