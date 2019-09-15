Dünyaca ünlü illüstratörün eserleri Contemporary Istanbul’da

The New Yorker, New York Times, DC Comics gibi prestijli gazete ve dergilerle de çalışan dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı M.K. Perker'in eserleri Contemporary İstanbul'daki Pilot Galeri'de sergileniyor.

Kutlukhan Perker,her sene gelişen ve değişen Contemporary İstanbul’un, Türk sanatçılarının uluslararası düzeyde tanınmasında katkı sağladığını belirtirken yabancı galeri ve sanatseverlerin de bu vesileyle Türk sanatçıları yakından tanıma fırsatı sunduğunu söylüyor.



Sanatçının bu yıl çokça konuşulan ve dikkat çeken Night Shift ismini verdiği serisinde de kullandığı kendine özgü çizim tekniği ve çizgi dili, ve ayrıca fuarda başkaca çinileme tekniğiyle yapılmış illüstrasyon çalışmalarının olmaması M.K. Perker'i çağdaşlarından ayıran keskin bir özellik olarak da öne çıkıyor.