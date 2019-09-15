Dünyaca ünlü isimden mesaj var: ‘Kimse siyasi fikirleri nedeniyle yargılanamaz’

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan aktivist Bob Geldof ve Büyük Ev Ablukada, iki ayrı güne yayılan Festtogether kapsamında dün Ataşehir'deki DasDas'ta sahne aldı. “Demokratik bir şehir olan İstanbul'da olmak büyük bir onurdur. Teşekkürler İstanbul” cümlesini Türkçe söyleyen Bob Geldof, sonrasında en sevilen şarkılarını arka arkaya söyleyerek hayranlarını coşturdu. Geceye katılan isimler arasında Mert Fırat, İdil Fırat, Koray Candemir, Didem Balçın, Tülin Özen, Sibel Kerimoğlu, Hande Tibuk, Feraye Tanyolaç ve Serhan Süzer vardı. Dünyaca ünlü aktivist, konserini bitirirken “İrlandalı ya da Türk olmanız fark etmez, hiç kimse siyasi fikirleri nedeniyle yargılanamaz” dedi.

28 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta Fasttogether’ın ikinci ayağı gerçekleşecek. Burada Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kimbra ve Son Feci Bisiklet sahne alacak.