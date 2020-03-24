Dünyaca ünlü operacı Placido Domingo’da corona virüsü çıktı

Kadınları taciz ettiği iddiasıyla Los Angeles Operası'nın Genel Müdürlüğü'nden istifa eden ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo'da corona virüsü tespit edildi.

Dünyaca ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye gitti. Yapılan testler sonucunda 79 yaşındaki isimde corona virüsü tespit edildi.

Facebook’tan açıklama yapan Domingo, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Domingo ve ailesi karantina girdi.



TACİZ SUÇLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Placido Domingo, geçtiğimiz ağustos ayında, 8 şarkıcı ve bir dansçı kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Bu iddialarından sonra Domingo görev yaptığı Metropolitan Opera'dan istifa etti.

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.