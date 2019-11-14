Dünyaca ünlü polisiye yazarı İstanbul’a geliyor

Polisiyeseverlerin yakından tanıdığı, birçok kitabı bestseller olan dünyaca ünlü yazar Jo Nesbo İstanbul’a geliyor.

Doğan Kitap'ın 20. yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Jo Nesbo, yarın 17.00 – 18.00 saatleri arasında Kanyon AVM D&R mağazasında okurlarıyla buluşacak. Dünyada kitapları bugüne dek 52 dile çevrilen ve 40 milyondan fazla satış yapan iskandinav polisiyesinin en ünlü yazarı Nesbo, İngiltere'nin en köklü gazetesi Guardian tarafından da Avrupa'nın en büyük polisiye yazarı olarak anılıyor.

Kitapları Almanya, İrlanda, Hırvatistan, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan'da 1 numaraya yükselen, Kardan Adam romanı ile sinemaseverlerin de dikkatini çeken Nesbo, aynı zamanda yeni yayımlanan kitabı Bıçak'ın da lansmanını yapacak.



JO NESBO KİMDİR?

Jo Nesbo 1960'da Oslo'da doğdu. Norveç Ekonomi Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme okudu. Detektif Harry Hole polisiyeleriyle dünya çapında ün kazanan ve kitapları 50'den fazla dile çevrilen Nesbo, çocuk kitapları da yazdı. Aynı zamanda Di Derre rock grubunun solisti ve şarkı yazarıdır. Yarasa, Hamamböcekleri, Kızılgerdan, Nemesis, Şeytan Yıldızı, Kurtarıcı, Kardan Adam, Leopar, Hayalet, Polis ve Susuzluk adlı romanları Doğan Kitap'tan yayımlanmıştır.