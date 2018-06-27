Dünyaca ünlü popçu Anastacia Türkiye’de ilk kez sahne aldı

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Bodrum Yalıkavak Marina'da 26 Haziran’da konser veren Anastacia, sevilen şarkılarının yanı sıra, samimi tavırları ve güzelliğiyle de beğeni topladı. ‘I'm Outta Love’ ve ‘Left Outside Alone’ gibi hit parçaları ile dünyada 30 milyondan fazla albüm satan pop dünyasının dev vokali Anastacia, yedinci albümü ‘Evolution’ kapsamında çıktığı dünya turnesine bu yıl Nisan ayında başladı. Türkiye'ye ilk kez gelen sanatçı, 3 bin 500 kişi kapasiteli Yalıkavak Marina Konser Alanı'nı hınca hınç doldurdu. Cemiyet hayatından ünlü simaların da katılım gösterdiği gecede Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti Anastacia'nın coşkulu şarkılarına eşlik etti.

2 saat boyunca sahneden inmeyen ve en sevilen şarkılarını Türk ve yabancı hayranlarıyla birlikte seslendiren Anastacia, samimi tavırlarıyla da dikkat çekti.