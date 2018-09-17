Dünyaca ünlü şarkıcı Buika, Açıkhava’daydı

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“İstanbul nefes alıyor” sloganıyla düzenlenen “7. Uluslararası Klarnet Festivali” kapsamında Türkiye’ye gelen şarkıcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buika, daha önce de Türkiye’ye geldiğini ve o günkü gibi aynı heyecana sahip olduğunu anlatarak, Türk izleyicisine kendisini hoş karşılamalarından dolayı teşekkür etti. Şarkılarında flamenko, caz ve soul müziğini harmanlayan Buika, konserde aralarında “No Habra Nadie En El Mundo”, “Falsa Moneda”, “Tiger Eyes” ve “Nostalgia” olmak üzere toplam 14 parça seslendirdi. Sanatçıya sahnede, 4 kişilik orkestra ile konser sonunda klarnet virtüözü Serkan Çağrı eşlik etti.

Konser sonunda aynı zamanda festivalin sanat yönetmeni olan Çağrı, Buika’ya plaket takdim etti. Latin Grammy Ödülleri’nde “En İyi Geleneksel Tropik Albüm” ödülünün sahibi olan Buika, 2010 yılında NPR tarafından 50 harika sesten biri seçilmişti.



AA