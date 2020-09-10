Dünyaca ünlü üç şarkıcı aynı klipte buluştu

DJ Khaled ve Drake ortaklığında yayımlanan “POPSTAR” şarkısının klip yıldızı Justin Bieber oldu.

17 Temmuz Cuma günü yayımlanan “POPSTAR” şarkısıyla yaza damga vuran DJ Khaled, bu kez şarkının klibiyle dikkatleri üzerine çekti.

Justin Bieber'ın baş rol aldığı klip, 48 saat içinde 21 milyonu aşkın izlenme alarak birçok ülkede YouTube trend'lerde 1 numaraya yükseldi. Yayınlandığı günden beri övgü dolu yorumlar alan ve dünya çapında ses getiren video klibin yönetmenliğini ise daha önce Jay Z, Nicki Minaj, Kanye West gibi isimlerin kliplerine imza atmış Director X üstlendi.

KLİPTE HAILEY BIEBER SÜRPRİZİ

DJ Khaled'in Drake'e ilettiği ve yanıtsız kalan mesajlarla başlayan film tadındaki klipte senaryo gereği Drake'in yerine Justin Bieber yer alıyor. Renkli sahnelerin bulunduğu klipte izleyici karşısına çıkan bir diğer sürpriz isim ise Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber.