Dünyaca ünlü yapımcı, Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Ünlü İngiliz yapımcı Tracey Seaward, Ukrayna’nın Lviv şehrinde tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yıldız Savaşları filminin başyapımcısı Tracey Seaward Ukrayna'nın Lviv kentini ziyaret etti.

Seaward, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Lviv kentindeki St. Nicholas Hastanesi’ne kaldırılan Ukraynalı çocukları ziyaret etti. Seaward ziyaretinde çocuklarla fotoğraf çektirip onlara hediyeler dağıttı.

Lviv Tıp Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Dünyaca ünlü yapımcı Tracey Seaward, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın dört bir yanından Lviv Tıp Derneği’ne bağlı St. Nicholas Hastanesi’ne sevk edilen çocuklarla bir araya geldi” ifadeleri kullanıldı. Lviv Tıp Derneği ayrıca sosyal medya hesabından düzenlenen ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı.

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