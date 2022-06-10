“Dünyada barış için sanat”
İtalya’da organize edilen “Mediterraneum” isimli sergi, “Dünyada barış ve uluslararası birlik için çağdaş sanat” başlığıyla düzenlenecek.
İtalya'da organize edilen “Mediterraneum” isimli sergi, “Dünyada barış ve uluslararası birlik için çağdaş sanat” başlığıyla düzenlenecek. Sergiye Neoartgallery A.C. Sanat ve Kültür Derneği Sanatçısı Seren Ceren Asyalı da katılacak. Asyalı yarın İstanbul'da Ferdan Yusufi Managenent & Arkaik Art Galeri'de yeni işlerinin ön sunumunu sanatseverlerle buluşturacak. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan Asyalı resim çalışmalarının yanı sıra sanat eğitmenliğini Kadıköy Moda'daki kendi atölyesinde sürdürüyor. Seren Ceren Asyalı 2016'dan bu yana sanat çalışmalarını uluslararası platforma taşıyarak İtalya ve Türkiye arasındaki sanat projeleriyle devam ettiriyor.