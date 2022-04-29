Kocaeli’nde büyük keşif: Dünyada kemik ve eşyalarla bulunan ilk lahit

Kocaeli'nde Anadolu'da ilk defa 'imparatorun koruyucusu' unvanını taşıyan lahit keşfedildi. İki iskelet ve mezar hediyeleriyle bütün olarak günümüze ulaşan lahit, dünyada bir ilk.

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Anadolu’da, İstanbul dışında Roma İmparatorluğu’na 46 yıl başkentlik yapan tek şehir olma özelliği taşıyan İzmit (Nikomedya), Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün önemli çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Önemli kültür miraslarının bulunduğu İzmit’te, Anadolu’da ilk defa ‘imparatorun koruyucusu’ unvanını taşıyan bir lahit keşfedildi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kurtarma kazılarında 37 mezar tespit edildi. Mezarlar üzerinde yapılan çalışmalarda, 4’ü yazılı olmak üzere 5 lahit olduğu belirlendi.

“OĞLUM VE EŞİMİN DIŞINDA KİMSE GÖMÜLMESİN”

Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk eşliğinde yapılan bilimsel çalışmalarda, Latince yazılı lahitlerden birinin İmparator Diocletianus’un koruması Tziampo’ya ait olduğu tespit edildi.

Lahdin üzerinde ise “50 yıl yaşadım. Bu mezara oğlum Severus yahut da eşim dışında başka hiç kimsenin gömülmesine izin vermiyorum. 9 yıl süvari, 11 yıl ordinaryüs ve 10 yıl protector (koruyucu) olarak askerlik yaptım. Şayet birisi bu mezara bir başkasını gömmeye cesaret ederse, Fiscus’a 20, kent kasasına 10 follis ödeyecektir” satırları yer alıyor.

“BÜYÜK ŞANS”

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Lahit sadece içerdiği yazıtta gelen bilgilerle değil, aynı zamanda in-situ şekilde bulunmuş iki iskelet ve küçük buluntularıyla çok büyük bir önem taşımaktadır. Zira şimdiye kadar bilinen Roma imparatorlarının korumalarına ilişkin yazıtlar, herhangi bir başka maddi kalıntı içermeden günümüze gelmiştir. İlk defa bir imparator korumasına ait yazıt; lahit içinde iki iskelet ve mezar hediyeleriyle bir bütün olarak günümüze ulaşmıştır. Bu anlamda Tziampo lahdi, bu alanda dünyada bir ilktir. Bu lahdin ve lahit etrafındaki nekropol alanının günümüze sağlam bir şekilde ulaşması bizler için büyük bir şans” dedi.

“BU GÖREVİ ÜSTLENEN ASKER SAYISI 7 TANEDİR”

İmparator Diocletianus’un ‘yaveri’ olarak da adlandırılan Tziampo’nun Romanya kökenli olduğunu kaydeden Gedük, “Tziampo, askeri kariyerine süvari olarak başlayıp 9 yıl bu görevi sürdürdükten sonra, ‘ordinaryüs’ yani ‘yüzbaşı’ rütbesine yükselmiş. 11 yıllık yüzbaşı kariyerinden sonra, Tziampo’nun ‘protector’ yani ‘koruyucu’ unvanı aldığını görmekteyiz. Protector, Geç Roma ordusunun elit sınıf askerine verilen çok önemli bir unvan. Bu görev, İmparator Gallienus ile oluşturulmuş olup tam adı imparatorun koruyucusudur. Şimdiye kadar bilinen ve bu görevi üstlenen asker sayısı 7 tanedir. Tziampo ile birlikte bu sayı 8’e ulaşmış ve ilk kez Anadolu’da imparatorun koruyucusu unvanı taşıyan bir asker belgelenmiştir. Üstelik Tziampo sadece yazıt ile değil, iskeleti ve mezar hediye eşyalarıyla birlikte belgelenebilen şimdilik tek imparator koruyucusudur” ifadesini kullandı. (İHA)