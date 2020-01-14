Charles Soule'nin Kehanet Yılı kitabı April Yayıncılık tarafından Eray Dinler ve Deniz Öcal çevirisi ile yayınlandı. Brooklynli çizgi roman yazarı, müzisyen ve avukat Soule, yeni kitabının Türkçe edisyonu ile ilgili, "Kapağına bayıldım" diyor. Gelecek ile ilgili kaygı taşıdığını belirten ünlü yazar, "Yeni yılla ilgili kehanetiniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Dünya dönmeye devam edecek ve biz istesek de istemesek de değişecek. Hep olduğu ve olacağı gibi."

Kehanet Yılı Türkçede yayınlandı. Farklı dillerde okurlarla buluşmak nasıl bir deneyim?

Evet, mutluyum ve Türkçe edisyonun kapağına bayıldım! Kehanet Yılı'nın farklı dillerde farklı kapaklarla yayınlanma serüvenini seviyorum. Türkiye, romanımın yayınlandığı on ikinci ülke. Her bir kapak birbirinden çok farklı. Deneyime gelince… bence çok havalı.

Romanın fikrini nasıl oluşturduğunuzdan başlayalım. Bir sabah aklında 108 kehanetle uyanmak… Böyle sabahlarınız oluyor mu?

Şunu söylemek gerek, hepimiz geleceğimizle ilgili kaygılar taşıyoruz. Dünyanın dengesiz bir dönemindeyiz, tek istediğimiz yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini bilebilmek. Yarını gerçekten bilen birinin hikayesini yazmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm bu yönüyle. Bana gelince… Şu ana kadar pek bir şey görmedim rüyamda, ama belki bir gün görürüm, kim bilir!

Romanın başkarakteri, nam-ı diğer Kâhin Will Dando zeki, sağduyulu bir karakter; bir yandan da son derece naif. Elinde müthiş bir güç var, dünyayı altüst edebilir, hatta ele geçirebilir ama o ‘iyi' olmayı, iyi tarafta kalmayı seçiyor.

Bu yaşadığım en büyük zorluktu yazarken. Dando roman boyunca hatalar yapıyor, saçmalıyor ama bir yandan da bir şekilde doğru tarafta kalmanın yolunu buluyor. Çok boyutlu karakterler yazmayı seviyorum.



En iyi arkadaşı Hamza da enteresan bir karakter. Ortadoğulu bir yan rol yaratma fikri nasıl doğdu?

Hamza aslında iki eski ve yakın arkadaşımın bileşimi. Will Dando'yu dengeleyen, olaylara başka bir taraftan bakmasını sağlayan, hatta bazı durumlarda tutucu halini bozan tarafta. Ona göre kehanetleri nakite çevirmek gerek, belki de çok haksız değil. Ben olsam bunu yapardım. Kitaptaki favori karakterim de o zaten.

Romanda dinler tarihine, inanca dair önemli referanslar var. Dinler tarihi ilgi alanınız mı?

Hem de çok. Bana göre insanlık tarihinin en ilginç yanı din olgusu ve inanç durumu. Yüzyıllardır bizi değiştirip şekillendiren de bunlar aslında. Çok güçlü bir duygu inanmak ve insanlar dini, din insanları nasıl kullandı ve kullanıyor, bunu araştırmayı, yazmayı seviyorum.

‘KEHANET YILI’NI ÇİZGİ ROMAN GİBİ YAZDIM’

Marvel tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok popüler. Kehanet Yılı Marvel ruhunu ne derece taşıyor sizce?

Fazlasıyla! Kitabı bir çizgi roman yazar gibi yazdım, hızlı, tempolu geçişler, bir sonraki bölüme okuru hızla geçirecek ipuçları… Çizgi romanda işleyen şey bence romanlarda da işliyor: İyi kurgulanıp yazıldığı sürece herkes dramayı, gizemi ve macerayı seviyor.

İlham kaynaklarınızı da soralım. Çağdaş edebiyatta favori isimleriniz kimlerdir?

Stephen King, Brad Meltzer, Michael Crichton… Zekice, aynı zamanda anlaşılır bir roman yazmak istedim. Zeki bir çoksatan. Neal Stephenson ve China Mieville gibi.



2020 için bir kehanetiniz var mı?

Dünya dönmeye devam edecek ve biz istesek de istemesek de değişecek. Hep olduğu ve olacağı gibi.