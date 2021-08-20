Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi’nde

İstanbul’un Haliç kıyısında yer alan Rahmi M. Koç Müzesi, bine yakın denizcilik objesinden oluşan geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir miras sunuyor.

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Müzenin denizcilik koleksiyonundaki ‘en'ler de hayli dikkat çekici. İşte o objeler:

En yaşlı obje: Rosalie, Avrupa'nın bilinen en eski buharlı römorkörü. 1873'te Hollanda'da inşa edilen gemi 95 HP gücündeki orijinal bileşik buharlı makinesi dolayısıyla türünün tek örneği.

En genç obje: RMK Marine Tersanesi'nde 2020'de inşa edilen İttir Kaktır, içten motorlu bir gezinti teknesi ve aynı zamanda römorkör.

En yeni obje: Atatürk bölümünde sergilenen ve Acar Vapuru'ndan alınmış olan gemi dümeni. Acar Motoru, Atatürk için 1937'de Almanya'da yaptırıldı. Başta Atatürk olmak üzere, Boğaz, Adalar ve Yalova arasında yapılan geziler için devlet büyükleri tarafından kullanıldı.

En hafif obje: Müze koleksiyonunda yer alan cam şişede küçük gemi modelleri.

En ağır obje: Uluçalireis Denizaltısı. 1944'te 93 metre uzunluğunda 2 bin 400 ton olarak inşa edildi. 1971'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katıldı, TCG Uluçalireis adı verildi.

En küçük obje: Bezard üretimi cep pusulası. Pusulanın yüksekliği 7.5 cm, eni 5.2 cm ve derinliği ise 6 cm.

En ilgi gören obje: Fenerbahçe Vapuru. 1952'de İskoçya'da inşa edildi. Uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında sefer yaptı.

En ilginç obje: Gezgin Giacomo de Stefano'nun Londra'dan İstanbul'a uzanan, 6 ay süren ve toplamda 5 bin 200 km yol kat ederek 12 ülkeyi gezdiği motorsuz tekne Clodia, 2012'den beri müzede sergileniyor.