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Dünyanın en büyük tuval resmine 62 milyon dolar

İngiliz ressam Sacha Jafri tarafından çizilen dünyanın en büyük tuval resmi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 62 milyon dolara (493 milyon 513 bin TL) satıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:18, 24/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Dünyanın en büyük tuval resmine 62 milyon dolar

Dünyanın en büyük tuval resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren resim, BAE’nin Dubai kentindeki müzayedede 62 milyon dolara alıcı buldu. Resmin 70 farklı parçadan oluştuğu, 17 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve yapımının 7 ay sürdüğü ifade edildi.

Tablonun satışından elde edilen gelirin Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtildi.

Eserin yeni sahibi Altius Gestion International Holding’in CEO’su Andre Abdoune, “Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim” ifadelerini kullanarak, Jafri’nin tabloya sevgisini kattığını vurguladı.

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Yayınlanma Tarihi:14:12,