Dünyanın en güçlü kadın seslerinden Della Miles Kuşadası’nda

2018 yılında Türkiye'ye yerleşerek Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşamaya başlayan ünlü sanatçı, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programın konuk sunucusu olarak Kuşadası'na geldi. Anadolu’nun kadim kültürünün ve lezzetlerinin izini süren “Tadında Hikayeler” adlı programın yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümü Kuşadası'nda çekildi. Sezona yeni formatı ile başlayan programda Kuşadası'nın tarihi değerleri ile yemek kültürü ele alındı.

Kirazlı mahallesinde yapılan çekimlerde ünlü şarkıcı Della Miles, kapı kapı dolaşarak tüm çocukları bolama yemeye davet etti. Kaşığını alan çocuklar Della Miles ile beraber bolama yemeğe geldiler.

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