Dünyanın en iyi klarnet kamışı Nazilli’de üretiliyor

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Klarnetin kalbi olarak nitelendirilen kamış parçasının Türkiye'deki tek üretim yeri Nazilli. Yüz yılı aşkın süredir Amerika ve Fransa'dan ithal edilen klarnetin olmazsa olmaz parçası kamışı 1992'de Bando Şefliği yaptığı Nazilli Belediye Bandosu'ndan emekli olduktan sonra bozuk çamaşır makinelerinin motorlarından aletler yaparak üretmeye çalışan baba Kadir Kısaoğlu, 2002'ye kadar denemesini yaptığı klarnetin kalbi olarak nitelendirilen kamış parçasını yılların kazandırdığı müzisyenlik tecrübesini kullanarak ithal edilenlerden daha kaliteli ve dayanıklı biçimde üretmeyi başardı.



Kısaoğlu, dünyanın en kaliteli ve en çok tercih edilen klarnet kamışı yapımını oğlu Süleyman Kısaoğlu'na bütün teferruatıyla öğretti. Bu mesleği babasından devralan oğul Süleyman Kısaoğlu'da evde kısıtlı imkanlarla tasarladığı makinelerle üretimi devam ettirdi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu işe çok girişen olduğunu ancak kimsenin bunu başaramadığını, aile olarak müziksel alt yapılarının sağlam olmasından dolayı da bu işi rahatlıkla çözdüklerini söyleyen Kısaoğlu, “Çok pahalı ve hassas bir parça olan kamışların kullanım süresi en fazla birkaç gün. İçinde 12 adet klarnet kamışı bulunan bir kutunun yabancı firmalardaki fiyatı ortalama 20 Euro. Bizim ürettiğimiz kamışlar ise 10 avrodan satılıyor. Daha ucuz ve aynı zamanda daha kaliteli olan kamışları yurtdışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Türk klarnetçilerimiz kamış için her yıl yabancı firmalara 3 ila 5 milyon avro para ödediğini biliyoruz. Amacımız dışa bağımlılığı azaltarak klarnetçileri Avrupa ülkelerinin tekelinden kurtarmak” dedi.



DESTEK İSTEDİ

Ellerinden tutulmasını ve Nazilli'den doğan bu şansın değerlendirilmesini isteyen Kısaoğlu, sözlerini şu şekilde tamamlandı: “Türkiye'de bunu yapan bir tek kişi halen benim. Dünyada yapan iki firmadan hariç üçüncüyüm. Buradan sesleniyorum; bu işi Türkiye'de bir tek ben yapıyorum. Çok uğraşan var ama başka kimse yapamıyor. Biz işi büyütmek istiyoruz. Nazilli'mizin, Türkiye'mizin ismini her yere duyurmak istiyoruz”

İHA