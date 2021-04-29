Dünyanın en pahalı pulu satılıyor

En eski pul olarak belirtilen posta pulu, başkent Londra’daki Sothebys Müzayede Evi’nde gösterime sunuldu.

Haziran ayında açık arttırmada satışa sunulacak pulun, 15 milyon dolarla rekor fiyata satılması bekleniyor.

“POSTA PULLARININ ‘MONA LİSA’SI”

Filatelik Uzmanı David Beech, “Bu pul, posta pullarının ‘Mona Lisa’sı gibidir. Bir sentlik pulun esas olarak gazete dağıtımı için kullanıldı. Ve bunların çoğu atılacaktı. Bu pulun günümüze ulaşması bir mucize” dedi.

Pul, 1873'te İngiliz Guyanası’nda yaşayan İskoç asıllı Vernon Vaughan adlı 12 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu.

Vaughan'ın amcasının kağıtlarını karıştırdığı sırada bu pulu gördüğü ve değerli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle sakladığı öğrenildi.

1980 YILINDA 935 BİN DOLARA SATILMIŞ

Pulun, 1980 yılında 935 bin dolara rekor fiyata satıldığı belirlendi. Alıcının kimliği başta açıklanmazken, daha sonra milyoner John du Pont olduğu ortaya çıktı.

Pulun şu anki sahibinin ise ayakkabı tasarımcısı olarak tanınan Amerikalı tasarımcı Stuart Weitzman olduğu söyleniyor.