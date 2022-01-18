Dünyanın en ünlü opera binası La Scala 240 yaşında

Türkiye'de Atatürk Kültür Merkezi restore edilmek yerine tamamen yıkarak yenisini yapmak tercih edilirken, İtalya'da dünyanın en ünlü operalarından La Scala 240'ıncı yaşını kutluyor.

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La Scala, İtalya’nın Milano kentinde bulunan ve dünyanın en tanınan opera binalarından biri. 3 Ağustos 1778’de Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala adı altında Salieri’nin Europa riconosciuta operası ile açılan tiyatro, 240 yıldır ayakta.

Tiyatronun yüzyıllardır gelen gelenekleri var. Bazıları şunlar :

Sezonun 7 Aralık Aziz Ambrose gününde açılması gelenek haline gelmiştir.

Tüm temsiller mutlaka gece yarısından önce biter. Uzun süren temsiller için başlangıç saati erkene alınır.

Oyun başladıktan sonra gelen izleyiciler bilet almış olsalar bile içeri alınmazlar.

1778’TEKİ İLK AÇILIŞA GÖNDERME

Bina 7 Aralık 2004’te 1778’deki ilk açılışa vurgu yapılarak Riccardo Muti yönetiminde, Salieri’nin Europa riconosciuta operası ile açılmış.

Yapılan 61 milyon euro'luk restorasyon harcamasının karşılanmasına yönelik olarak ve La Scala’nın yeniden halka açılması şerefine, biletler 2000 Euro’dan satışa çıkarılmış.

La Scala’ya göre henüz çocuk yaşta sayılabilecek Atatürk Kültür Merkezi’miz ise tüm yaşanmışlıklarıyla yenilenerek korunmak yerine siyasi bir kararla tamamen yıkıldı. Yenisi yapıldı.