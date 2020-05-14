Dünyanın görüntüsünü ekrana taşıyor

FunBox UHD, Mayıs ayında da çeşitli belgeselleri ekrana getiriyor. Finlandiyalıların mutfak kültürünü anlatan “Bilinmeyen Lezzetler / Finlandiya” bu akşam 19:00’da gösterilecek.
Yarın gece hayatlarını denize adamış balıkçıların dünyasını anlatan “Deniz Şefi / Balıkçılar” belgeseli saat 21:00’de gösterilecek.
“Az Gezilen Yollar” belgesel dizisinde keşif rotası, 17 Mayıs akşamı Aztek uygarlığının ülkesi Güney Amerika'dan geçiyor. Kültürel anlamda hala varlığını sürdüren bu gizemli uygarlığın izini, farklı görüntüler ve lezzetler eşliğinde süreceğiz. Yayın saati, 19:00.
22 Mayıs Salı akşamı ise Hint mutfağına mercek tutuyor. Gastronomi ile bilinen unutulmuş kent Kolkata'ya doğru çıkacağımız gezide yolumuz, Hindistan'ın tek Çin mahallesinden geçecek, dağınık balık pazarlarına ve daha birçok muhteşem görüntüye uzanacak. “Max Foodie” Yayın saati, 19:00.