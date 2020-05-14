Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Dünyanın görüntüsünü ekrana taşıyor
Dünyanın görüntüsünü ekrana taşıyor
Belgesel kanalı FunBox UHD, doğa, gezi, sanat ve ekstrem maceraları her nüans ve detayı net bir şekilde görmek isteyen izleyiciler için ekranlara taşıyor.
Kültür Sanat 14 Mayıs 2020 - 13:08

FunBox UHD, Mayıs ayında da çeşitli belgeselleri ekrana getiriyor. Finlandiyalıların mutfak kültürünü anlatan “Bilinmeyen Lezzetler / Finlandiya” bu akşam 19:00’da gösterilecek.

Yarın gece hayatlarını denize adamış balıkçıların dünyasını anlatan “Deniz Şefi / Balıkçılar” belgeseli saat 21:00’de gösterilecek.


“Az Gezilen Yollar” belgesel dizisinde keşif rotası, 17 Mayıs akşamı Aztek uygarlığının ülkesi Güney Amerika'dan geçiyor. Kültürel anlamda hala varlığını sürdüren bu gizemli uygarlığın izini, farklı görüntüler ve lezzetler eşliğinde süreceğiz. Yayın saati, 19:00.

22 Mayıs Salı akşamı ise Hint mutfağına mercek tutuyor. Gastronomi ile bilinen unutulmuş kent Kolkata'ya doğru çıkacağımız gezide yolumuz, Hindistan'ın tek Çin mahallesinden geçecek, dağınık balık pazarlarına ve daha birçok muhteşem görüntüye uzanacak. “Max Foodie” Yayın saati, 19:00.

Etiketler