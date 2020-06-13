Dünyanın ilk sanal baskıresim bienali

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu'nun kurmuş olduğu ve dört yıldır devam eden, “Engravist Etkinlikleri” kapsamında, 54 ülke, 600'ü aşkın sanatçının katımıyla gerçekleşen Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali dünyanın her yerinde yaşayan sanatçılar arasında bir köprü olmayı ve baskıresim sanatının farkındalığını arttırmayı hedefliyor.

Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu etkinlik hakkında şöyle konuştu:

“Ülkemizde baskıresim bilinirliğini artırmak istedik ve iki yıl önce ev sahipliği yaptığımız, 16 ülkeden, 200 sanatçının katıldığı, 250 civarında eserin sergilendiği etkinlik sonrası bu bienalin ilk adımı atılmış oldu. 2020 için Engravist'in amacı, sanatçı sayısını artırmak ve daha fazla ülkeye ulaşarak bir baskıresim bienali yapmaktı. Pandemi süreci nedeniyle bu amaç dijital ortama taşındı. Sanal Bienal için sanatçılara açık çağrı yapıldı.”

Projenin Kreatif Direktörlüğünü Derya Aydoğan’ın yaptığı Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali www.engravist.art sayfasından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.