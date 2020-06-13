Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Dünyanın ilk sanal baskıresim bienali
Dünyanın ilk sanal baskıresim bienali
54 ülke, 600’ü aşkın sanatçı ve 7 sanal galerinin katılımıyla gerçekleşecek bienal 12 Haziran’da ziyaretçilerine dijital kapılarını açtı.
Kültür Sanat 13 Haziran 2020 - 11:40

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu'nun kurmuş olduğu ve dört yıldır devam eden, “Engravist Etkinlikleri” kapsamında, 54 ülke, 600'ü aşkın sanatçının katımıyla gerçekleşen Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali dünyanın her yerinde yaşayan sanatçılar arasında bir köprü olmayı ve baskıresim sanatının farkındalığını arttırmayı hedefliyor.

Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu etkinlik hakkında şöyle konuştu:

“Ülkemizde baskıresim bilinirliğini artırmak istedik ve iki yıl önce ev sahipliği yaptığımız, 16 ülkeden, 200 sanatçının katıldığı, 250 civarında eserin sergilendiği etkinlik sonrası bu bienalin ilk adımı atılmış oldu. 2020 için Engravist'in amacı, sanatçı sayısını artırmak ve daha fazla ülkeye ulaşarak bir baskıresim bienali yapmaktı. Pandemi süreci nedeniyle bu amaç dijital ortama taşındı. Sanal Bienal için sanatçılara açık çağrı yapıldı.”

Projenin Kreatif Direktörlüğünü Derya Aydoğan’ın yaptığı Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali www.engravist.art sayfasından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Son güncelleme: 14:42 - 13.06.2020
Etiketler