Sanatçı Durul Gence hayatını kaybetti

Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki Durul Gence, kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Türkiye’de batı müziğinin öncülerinden Durul Gence hayatını kaybetti. Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan Gence, kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Sanatçı, üç hafta önce de durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

70’li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.

DURUL GENCE KİMDİR?

1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu’nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılan Durul Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı ‘İstanbul Express’, kurduğu ‘Asia Minor Mission’ topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

Bir yıl kadar Norveç’te kaldı. ODTÜ’de ve Hacettepe Üniversitesi’nde “İnsan, müzik ve caz” dersleri veren Gence’nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunmaktadır. Sanatçı, Mart 2005’te 50. sanat yılını kutlamıştır.