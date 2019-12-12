Duvarda muz yerine duvarda çiğ köfte!

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantla yapıştırdığı muz, 120 bin dolara satılmış ve dünya gündemine oturmuştu. Adıyaman'da ki çiğ köfteci Sait Önder, duvara bantla yapıştırılmış muzun yerine, duvara bantla yapıştırılmış çiğ köfteyi sergiledi.



“ASLINDA KENDİSİ YAPIŞIR AMA…”

“Lülük” ismini verdiği çiğ köfteyi cama yapıştıran Sait Önder, iyi yoğrulan çiğ köftenin kendiliğinden tavana, duvara yapışarak aylarca öyle kaldığını dile getirerek, “İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın dünya gündemine gelmek için muzu duvara yapıştırıp sanata katkıda bulundu. Bizde çiğ köftesi ile meşhur Adıyaman'a katkıda bulunmak için sanat eseri yaptık. Aslında bizim çiğ köftemiz kendisi yapışır. Ama bizde sanata katkı sunmak için bantla yapıştırdık. Bizim çiğ köftemiz zaten yoğurularak mükemmel bir sanat yapılıyor. Tavana, duvara yapışır ve aylarda yapıştığı yerde kalır” dedi.

Maurizio Cattelan tarafından yapılan duvara bantlanmış muzu sanatçı David Datuna, yemişti. Ardından bir açıklama yapan Datuna, “Yaptığım vandallık değildi. Benim yaptığım bir sanat performansıydı ve bundan pişman değilim” demişti. (İHA)