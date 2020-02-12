Duygu Asena Roman Ödülü başvuruları sürüyor

Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü için başvurular devam ediyor.

Doğan Kitap'ın Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena “Kadının Hâlâ Adı Yok” Roman Ödülü için başvurular devam ediyor. 2019 yılı içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserlerin katılabileceği ödülün bu yılki değeri 10 Bin lira.

Edebiyat dünyasında başarıları desteklemek amacıyla değer görülen ödül için son başvuru tarihi, 28 Şubat 2020.

Türkiye'de kadının yerini sorgulayan, hayata kadınların penceresinden bakan, yaşanan zorlukları edebiyata taşıyan roman türündeki eserlerin değerlendirileceği Duygu Asena Roman Ödülü'nün seçici kurulu ise, Doğan Hızlan, Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, Gaye Boralıoğlu, İhsan Yılmaz ve Sibel Oral'dan oluşuyor.

Geçtiğimiz yıl ödül Dünyadan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu'nun olmuştu.