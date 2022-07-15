Dwayne Johnson, Emmy Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapmayı reddetti

Dwayne “The Rock” Johnson bu yılki Emmy Ödül Töreni'ne ev sahipliği yapma teklifini neden geri çevirdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Entertainment Tonight’ın haberine göre, 12 Eylül’de gerçekleşecek olan 74. ödül gecesi için Johnson’a ev sahipliği teklifi geldi; ancak ünlü oyuncu bu teklifi reddetti.

Johnson, teklifi reddetmesinin nedeni olarak zamanlama problemi olduğunu söyledi:

“Bana gelip sorduklarında gerçekten, gerçekten onur duydum, ama bu sadece bir zamanlama sorunu. Bu kadar. Tüm mesele bu.”

Geçen ay, komedyen Chris Rock’ın da Johnson ile gösteriye ev sahipliği yapmasıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte, komedyenin bu hafta teklifi reddettiği ve Rock’ın “Ego Death World Tour” ve yaklaşmakta olan Netflix projesiyle meşgul olduğunu söylediği bildirildi.

Özellikle akış platformlarının damga vurduğu Emmy adayları salı günü açıklanırken, özel geceye kimin ev sahipliği yapacağı henüz belli değil.

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