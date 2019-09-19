Ebru Gündeş sezonu kapattı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam, anlaşmalı olduğu organizasyon şirketiyle 8'inci ve son konserle Harbiye Açıkhava sezonunu kapattı. Sahneye payetli elbisesi ile çıkan Gündeş, ilk şarkısından son şarkısına kadar tüm repertuvarını alanı dolduran binlerle birlikte söyledi.

Kendisi için açılan onlarca pankartı gören Ebru Gündeş, “Sizleri çok seviyorum EGFC (Ebru Gündeş Fan Club)” sözleriyle sevenlerine teşekkür etti. “Telafi”, “Çingenem”, “Cennet”, “Meyhaneci”, “Yaparım” ve “Seni İstiyorum” parçalarında tempoyu artıran Gündeş'e, farklı kostüm ve koreografilerle 4 dansçı eşlik etti. Konserin ikinci yarısında Olimpia Sanchis tasarımı siyah-beyaz bir tulum tercih eden Gündeş, “Çağırın Gelsin”, “Ben Olmayınca”, “Senin Olmaya Geldim”, “Tanrım Nereden Sevdim” gibi romantik parçaları yine seyircisiyle birlikte söyledi.

