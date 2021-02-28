Ebru sanatına yeni yorum

Sera Çamaş 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. TED İstanbul Koleji 11'inci Sınıf öğrencisi Çamaş, 9 senedir İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı piyano eğitimi de alıyor. Geleneksel ebru sanatı ile iki yaşındayken evlerinin alt katındaki sanat atölyesinde tanışan genç kız, 5 yaşından beri dedesi ve annesi ile Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilen “Dededen Toruna Ebru Atölyeleri”ne katılıyor.

DÜNYAYA YAYILDI…

Yaptığı ebruları kolaj tekniği ile bir araya getirerek suyun üstünde gerçekleştirilen geleneksel bir sanata yeni bir yorum ve çağdaş bir bakış açısı kazandırıyor. Başarılı genç kızın Ebru sanatı ile yaptığı eserleri dünyada da dikkat çekiyor. Bugüne kadar birçok karma sergide yer alan Sera Çamaş'ın eserleri, uluslararası bir sanat fuarı olan ‘Contemporary Venice' kapsamında, Palazzo Albrizzi-Capello'da 1- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında sergilendi. İki eseri önümüzdeki ay, bir başka sanat fuarı olan Canvas London'da yer alacak.

‘KÖY OKULLARINA MÜZİK' PROJESi SES GETİRDİ

Henüz 17 yaşındaki olan ve genç yaşında birçok başarıya imza atan Sera Çamaş'ın sosyal sorumluluk duygusu da oldukça güçlü. Genç kız bu bağlamda, köy çocuklarının sanata erişimi ve sürdürülebilir müzik eğitimini sağlamak amacıyla kampanya başlattı. Enstrüman topladığı, çocuklara notaları ve müzik aleti çalmayı öğreterek korolar kurduğu ‘'Köy Okullarına Müzik'' projesi ses getirdi. Bunun yanısıra, sosyal medyada çocukların yaptığı ağaç resimlerinden oluşan sanal bir sergiyi Edirne'de 25 bin ağaçlık gerçek bir ormana dönüştüren ‘Sanal Orman' projesinin de kurucusu oldu.