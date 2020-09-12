Ebru Yaşar: ‘Para hep ikinci planda, öncelik gönüllerde olmak’

Başarılı yorumcu Ebru Yaşar, pandemide üretimle soluk aldığını belirtti. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamında yaşam sürmenin önemine değinen Yaşar, kariyeri ile ilgili de şöyle dedi: "Para hep ikinci planda, öncelik gönüllerde olmak..."

21 yıl sonra Yalan şarkısını yeniden akustik olarak seslendirdiniz. Geri dönüp baktığınızda kariyeriniz ve hayatınız için nasıl geçti 21 yıl?

Sene hesaplamalarıyla hiç aram yoktur, aklımda yıl tutmam, yaş sormam. Ama 21 yıl olmuş diyenlerle beraber bende şaşırıyorum. Daha dün gibi hatalarla güzelliklerle geçen yıllar, hala unutulmamış olması herkesi anılara döndürmesi çok duygusal. Güzel yıllar geçmiş diyorum, hala ayaktayım ve hala güncel sound'larla Z kuşağına da şarkılar sunabildiğim için mutluyum.



Kalmam şarkınız da 2020’de en çok dinlenen şarkılar arasında. Kendi tarzınızda günceli yakalamak ve şarkılarınızı milyonlara ulaştırmak konusunda iyi bir yol aldınız. Bunu nasıl başardınız?

Halkla duygularım çok aynı, ben hep sokaktaydım, insanların arasında… Hala da öyleyim. Ben bir şeyi hissediyorum onlarla aynı duyguda buluşabiliyoruz. İşin de en iyi ekiplerle çalışmak prensibim para hep ikinci planda önce gönüllerde olmak.

Kıyafet seçimlerinizde nelere dikkat edersiniz?

Kendi çizgimi ve tarzımı yavaş yavaş oturttum. Modern ve cool parçaları seviyorum. Çabasız ama şık. Stil danışmanım var tabi ki bir elmanın iki yarısı gibiyiz Mehtap'la birbirimizi tamamlıyoruz.



‘PANDEMİDE ÜRETİMLE SOLUK ALDIM’

Pandemi süresi nasıl geçti? Herkes evlere kapandığında siz vaktinizi nasıl değerlendirdiniz?

Önce temizliğe sardım, sonra mutfağa sonra da stüdyoya kapandım. Hem akustiklerimi yaptım, hemde yeni EP'nin repertuvarını bitirdim. Üretimle soluk aldım.

Mutlu bir aile hayatınız var. Çocuklarınız için nasıl bir gelecek hayaliniz var? Onların da müzik sektöründe olmasını ister misiniz mesela?

En önemsediğim şey aile… Önceliğim mutlu ve huzurlu bir aile ortamında yaşamımı idam ettirmek. Çocuklarımın eğitimleri ve hangi mesleğe ilgi duyuyorlar bize düşen desteklemek. Şu an çok küçükler, bol bol oynamalarını ve neşeli olmalarını istiyorum.