Ece Mumay’dan yeni şarkı: Senden Sonra

Başarılı müzisyen Ece Mumay, söz ve müziği kendisine ait yeni parçası 'Senden Sonra'yı dinleyicilerle buluşturdu.

Ece Mumay, henüz 14 yaşında YouTube'daki kanalında yayınladığı parçalar ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. 2 yıl önce yayınladığı Odamdan albümündeki Vazgeç Gönül şarkısıyla yoğun bir hayran kitlesi edinen Mumay, YouTube’da 75 milyon civarında resmi dinleme sayısına ulaşmıştı.

Ece Mumay, şimdi yeni şarkısı Senden Sonra’yı dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkının yapımını Dark'nDark Music üstlendi. Küçük bir bölümü rap tarzında Almanca olarak seslendirilen yeni şarkının düzenlemesini Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu yaptı.

Ece Mumay'ın bir doktoru canlandırdığı zorlu sahneleri bulunan klibin yönetmenliğine ise Ferit Çetinkaya imza attı.

EĞİTİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Profesyonel müzik yaşamına 18 yaşında atılan Ece Mumay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başlayan genç şarkıcı, yoğun sahne ve konser çalışmalarını sürdürüyor.