Ece Uslu ile Sevgili Geçmiş dizisi ve özel hayatı üzerine konuştuk

Şimdilerde Sevgili Geçmiş adlı dizide izlediğimiz oyuncu Ece Uslu ile yeni dizisi, oyunculuk kariyeri ve güzellik sırları üzerine konuştuk. Dizi setinin Urla ve Çeşme'de olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Uslu yeni projesinde kadın seyirciye dokunacak çok noktaları olduğunu söyledi.

Sadece oyunculuğuyla değil özellikle Instagram hesabından paylaştığı çekici karelerle de dikkatleri üzerine çeken Ece Uslu, sozcu.com.tr’nin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtladı. İşte Uslu ile gerçekleştirdiğimiz o keyifli röportaj…

Çocuklarının hapishane köşelerinde büyümesini istemediği için büyük bir fedakarlığa imza atarak onların yetimhaneye verilmesini kabul eden bir anne Cahide… Sizin hayatta bu kadar keskin tercihleriniz oldu mu?

Mutlaka herkesin hayatında zor kararlar aldığı durumlar olmuştur ama bu örnek bana şu an çok ters. Ne evlendim, ne çocuğum var ama olsaydı ve Cahide durumunda olsaydım çok zor bir karar da olsa Cahide gibi bir karara varabilirdim bende.

Birbirinden farklı hayatları yaşayan kız kardeşlerin hikayesini izlediğimiz Sevgili Geçmiş’i tercihinizde senaryo mu? Yoksa kadınların ön plana çıktığı bir yapım olması mı etkili oldu?

Öncelikle uzun zamandır çok dizi işi geldi ama tercih etmedim, bir süre ara vermek ve dinlenmek istemiştim. Bir sahil kasabasında iş gelse diye bekliyordum açıkçası. Sonra Sevgili Geçmiş'ten teklif gelince beni ilk olarak en heyecanlandıran, işin Urla ve Çeşme'de çekilecek olmasıydı. Uzun zamandır beklediğim ve istediğim bir şeydi çünkü. Hikayeyi de okuduğumda etkilendim ve işi kabul ettim. Ayrıca kadınların ön planda olması durumu elbette etkili oldu. Umarım daha çok kadının ön planda olduğu dizi filmler ve hatta sinema filmleri yapılır.

Kadın izleyiciler Sevgili Geçmiş’te kendisine dair neler görecek?

Herkes kendinden mutlaka bir şeyler bulacaktır. Her karakterin ayrı bir hikayesi var. Adalet, kadına şiddet, kardeşlik bağları, duygular, suçsuz yere 24 yıl ceza alan bir kadın ve kızlarının entrika dolu hayatları ile kadın seyirciye dokunacak çok noktamız olacağını düşünüyorum.

Sizce dizi ve sinemamızda hatta tiyatroda kadının ikinci planda kalmasının sebebi nedir?

İkinci planda kaldığını düşünmüyorum. Tam tersi uzun zamandır kadın projeleri, kadın yönetmenler, kadın senaristler atakta diyebilirim.

Oyunculuk kariyerinize baktığımızda dizilerin ön planda olduğunu görüyoruz, bu sinema konusunda kurallarınız olduğuna mı? Yoksa senaryo konusunda seçici olduğunuza mı işaret ediyor?

Dizi işi aldığımda beraberinde başka bir iş çok zor oluyor ama asıl konu gerçek anlamda bir sinema projesinin içinde yer almak en çok istediğim şeyler arasında hem de uzun zamandır. Gelen teklifler elbette oluyor ama benim tercihim gişe filmleri değil, daha sözü olan, art house işler. Beklemedeyim ve sinemayı çok ama çok özledim.

Ece Uslu özellikle sosyal medya paylaşımlarına bakınca fiziğini neredeyse bir model disipliniyle korumayı başarmış bir isim… Bu görüntüyü korumak adına uyguladığınız özel kürler var mı? Bu görüntünün sırrı nedir?

Açıkçası bu yaz çok düzenli olmasa da kendimce haftanın 3 günü egzersiz yapmaya çalıştım ve 3 ana öğün olarak beslendim. Daha evvelinden zaten düzenli beslenme ile fazla kilolarımdan kurtulmuştum. Sonrasında ise korumaya aldım. Açıkçası o düzeni koruyup devam ettirince inanın her şey daha kolay oluyor. Sağlıklı, düzenli beslenme ve egzersiz hep hayatımızda olmalı.

Setten çıkıp hayatın içine karıştığınızda görmekten rahatsız olduğunuz tahammül edemediğiniz şeyler var mı?

Trafik, kalabalık, şehir kirliliği, stres tahammül edemediğim şeyler desem :) Şu an Urla ve Çeşme'de bunlardan uzak olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Zaman bizim cebimizde bu aralar.