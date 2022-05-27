Eczacıbaşı’nın şantiyede çektiği fotoğraflar sergi oldu

İş insanı Bülent Eczacıbaşı’nın, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni binasının inşaat sürecinde çektiği fotoğraflar Bülent Erkmen küratörlüğünde sergileniyor...

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İstanbul Modern'in üç yıllık geçici mekanından sonra döneceği, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasının inşaat sürecinin fotoğraflarından oluşan “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern'e Doğru” başlıklı sergi 3 Temmuz'a kadar görülebilir. Eczacıbaşı'nın objektifinden fotoğraflar İstanbul Modern'in yeni binasının oluşumunun ilk evrelerine ışık tutarak yapımdaki insan emeğini vurguluyor. Aynı zamanda sürecin kaybolan, bir daha görülmeyecek anlarını görünür kılıyor. 4 yıl boyunca İstanbul Modern'e ev sahipliği yapan Beyoğlu'ndaki geçici mekanın üç katına yayılan sergi, bu yönüyle iki binayı da birbirine bağlıyor.