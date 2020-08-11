Eczacılıktan fabrikatörlüğe uzanan bir hayat

Doğan Kitap tarafından yayımlanan Nenem, Babam ve Ben isimli kitabıyla eczacı, yazar, şair ve öykücü Berat Beran da yoklukla başlayan yaşam öyküsüyle hayranlık uyandırıyor.

Diyarbakır'da doğup, varoş bir mahallede geçen ilkokul yıllarının ardından önce sınavla girdiği Maarif Koleji'ni, ardından Istanbul'da Eczacılık Fakültesi'ni bitirdikten sonra başarılı bir eczacı olan Berat Beran'ın yaşam öyküsü, dudak ısırtacak türden…

Sadece kişisel gayretleriyle eczacılık kariyerinin zirvesine ulaşarak pek çok atılımda bulunmuş “68 Kuşağı ruhu”na sahip bir eczacı olarak çalışırken ilaç sektörüne adım atan Berat Beran, sahibi olduğu Berko İlaç ile sektörün öncü iş insanlarından biri haline geldi.