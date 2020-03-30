Eczane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eczane mi, ezzane mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eczane'dir.
ECZANE NE DEMEK: İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer.
ECZANE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin eczane mi, ezzane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eczane şeklinde olmalıdır.
ezzane (Yanlış kullanım)
eczane (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“İlaç almak için eczaneye gitti.”