Eczane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eczane mi, ezzane mi?

Eczane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre eczane mi, ezzane mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘eczane’dir. Eczane mi, ezzane mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘eczane'dir.

ECZANE NE DEMEK: İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer.

ECZANE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin eczane mi, ezzane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı eczane şeklinde olmalıdır.

ezzane (Yanlış kullanım)

eczane (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İlaç almak için eczaneye gitti.”