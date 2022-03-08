Ed Sheeran, çalıntı şarkı iddialarını reddediyor

Ünlü müzisyen Ed Sheeran, yüksek mahkemede 2017'de çıkan Shape of You isimli şarkısını yaparken 2015 yılında çıkan Oh Why adlı şarkının bazı bölümlerini almakla suçlanıyor. Sheeran, bilinmeyen şarkı yazarlarının fikirlerini izinsiz olarak almayı reddetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

31 yaşındaki müzisyen, Sami Chokri ve Ross O’Donoghue tarafından yazılan ve Chokri tarafından Sami Switch takma adı altında seslendirilen 2015 tarihli Oh Why adlı şarkıyı kopyalamakla suçlanıyor.

İkilinin avukatı Andrew Sutcliffe QC, Sheeran’ın Shape of You için şarkı yazma sürecinin spontane bestelerden ziyade var olan fikirleri toplayarak oluştuğunu iddia etti.

Sheeran iddiaları reddetti. Mahkemeye verdiği demeçte, “Yazdığım herhangi bir şarkıya katkıda bulunan herkesi takdir ederken her zaman tamamen adil olmaya çalıştım. Birçok şarkı yazarı gibi ben de yazarken ara sıra başka eserlere atıfta bulunuyorum. Başka bir çalışmaya atıf varsa, izin alınması için gerekli adımların atılabilmesi için ekibime bildiririm. Diğer şarkı yazarlarına adil davranmak istemem.”

Sheeran daha önce Shape of You’yu 90 dakikada yazdığını söylemişti. Mahkemeye, bunun onun için alışılmadık bir durum olmadığını söyledi. “Önceden aracılık edilmiş bir düşünce süreci yok, sadece ilerlerken bir şeyler uyduruyorum ve kulağa hoş geliyorsa, saklıyorum. Onları bir tür heyecan şişeleri olarak düşünüyorum; eğer bir şarkı çalışıyorsa, heyecan onu bittiği noktaya kadar iter; eğer değilse, o zaman onu bırakacağım ve başka bir şeye geçeceğim.”

DAHA ÖNCE DE SUÇLANDI

Sheeran’ın avukatları daha önce yüksek mahkemeye şarkıcının ve ortak yazarlarının yasal savaştan önce Oh Why şarkısını duyduklarını hatırlamadıklarını ve kopyalama iddialarını “şiddetle reddettiklerini” söyledi.

Sheeran ilk defa telif hakkı ihlali ile gündeme gelmiyor. Şarkı yazarları Thomas Leonard ve Martin Harrington, Sheeran’ın hit parçası ile X Factor kazanan Matt Cardle tarafından seslendirilen Amazing şarkısı arasındaki benzerlikleri iddia ederek, telif hakkı ihlali nedeniyle Sheeran’a 20 milyon dolarlık dava açtı.

Sheeran çifte 5 milyon dolar ödedi ve onlara brüt yayın gelirinin yüzde 35’ini verdi: “Yanlış bir şey yapmadığımı hissetsem de davayı para ve zaman alacağı için çözmeye karar verdik. Ancak sonrasında bu bende çok kötü bir his bıraktı. Masum olduğumuz düşünülürse, uzlaşma kararı ahlaki olarak garip geldi. Bu bana şarkıyı daha fazla çalmak istemediğimi hissettirdi.”

İlginizi Çekebilir BRIT Ödülleri'ne Adele ve Ed Sheeran damga vurdu