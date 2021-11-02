Ed Sheeran en zenginler listesinde yine üst sırada

İngiltere ve İrlanda'nın en genç ve en zengin yıldızlarını ortaya çıkaran Heat Zenginler Listesi yayınlandı. Listenin en üst sırasında son iki yıldır 30 yaş altındaki en zengin yıldızlar arasındaki yerini bu yıl da koruyan ve üçüncü yılında yine en tepeye yerleşen Ed Sheeran yer alıyor. Sheeran'ı Harry Styles ve Jesy Nelson izliyor.

Sozcu.com.tr

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Heat Zenginleri Listesi İngiltere ve İrlanda’nın en genç ve en zengin yıldızlarını ortaya koyuyor. Ve 30 yaşındaki Ed Sheeran, 236.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 3,48 milyar lira) göz kamaştırıcı kazançla üçüncü yılında da otuz yaşın altındaki en zengin İngiliz yıldız olarak tacını korudu.

27 yaşındaki Harry Styles bir kez daha 80 milyon sterlinle (1,04 milyar lira) ikinci olurken, 30 yaşındaki Jesy Nelson bu yıl Little Mix’ten ayrıldığından beri ilk kez 13,5 milyon sterlin (yaklaşık 176 milyon lira) kazanarak kendini listede buldu.

Ed Sheeran geçen yıl, Shape Of You ile yalnızca tüm zamanların en çok dinlenen single’ına değil, aynı zamanda Divide Tour ile tüm zamanların en yüksek hasılat yapan turuna sahip oldu.

ONE DIRECTION’DAN AYRILINCA DAHA ÇOK KAZANDI

Listenin ikinci sırasında yer alan Harry Styles ise başarılı oyunculuk çalışmaları ve moda anlaşmalarıyla One Direction’dan ayrıldığından beri kazancını ikiye katladı.

Beşinci sırada ise Cara Delevingne yer aldı. Louis Tomlinson ve Liam Payne 47 milyon sterlin (612 milyon lira) ile altıncı sırayı paylaşırken, Zayn Malik de 38 milyon sterlinle (495 milyon) dokuzuncu sırayı aldı.

Listenin sekizinci sırasında Dua Lipa yer aldı. Yıldızın Future Nostalgia albümü hem dünya çapında bir hit oldu hem de yıldızın Versace, YSL, Puma ve Evian ile yüksek gelirli ortaklıklar yapmasını sağladı.

STRANGER THINGS YILDIZI DA LİSTEDE

Ayrıca listeye yeni giren isimler de oldu. En dikkat çekenler arasında ise 17 yaşındaki Millie Bobby Brown oldu. Netflix yıldızı sadece Stranger Things için bölüm başına 200 bin sterlin kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda Enola Holmes’taki başrolüyle 4.4 milyon sterlin (57 milyon lira) kazanıyor ve aynı zamanda kendi vegan güzellik markası Florence by Mills’in sahibi.

Bu arada Kylie Jenner, 773 milyon sterlinlik devasa servetiyle İngiltere dışında 30 yaş ve altı en zengin yıldız olmaya devam ediyor.

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