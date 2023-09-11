Ed Sheeran konseri iptal edildi: ‘Sahne çökebilir’

Grammar ödüllü şarkıcı Ed Sheeran'ın Las Vegas'ta vereceği konseri "sahnenin çökebileceği" endişesiyle iptal etmesi hayranlarını üzdü.

Sozcu.com.tr

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Ünlü şarkıcı Ed Sheeran, Las Vegas’ta vereceği konseri “sağlık ve güvenlik endişeleri” nedeniyle iptal etti.

Konsere saatler kala açıklama yapan şarkıcı, sahnenin çökebileceği endişeleri nedeniyle bu kararın alındığını belirterek “Vegas şovumuz sırasında bazı sıkıntılar yaşandı. Çok üzgünüm. Herkes bunun için seyahat etti, keşke bu durumu değiştirebilseydim” dedi.

Grammar ödüllü 32 yaşındaki müzisyenin ekibinin ses provası sırasında sahnede çökme yaşandığı ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunun düşünüldüğü belirtildi. The Sun’ın haberine göre teknik ekibin sahneyi onarma çabaları işe yaramayınca konser iptal edildi.

Haberin ardından Sheeran’ın hayranları sosyal medyaya akın ederek üzüntülerini dile getirdi. Birçok kişi, konser için ödedikleri seyahat ve otel masraflarını sıralayarak isyan etti.

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