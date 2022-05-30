Ed Sheeran, Kraliçe ve Prens Philip için o şarkıyı söyleyecek

Kraliçe'nin tahttaki 70. yılını kutlamak için düzenlenecek Platin Jübile'de Ed Sheeran da yer alacak. Ed Sheeran, Kraliçe ve Edinburgh Dükü'nü anmak için romantik şarkısı Perfect'i Jubilee Pageant'ta seslendirecek.

Sozcu.com.tr

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5 Haziran Pazar günü Londra sokaklarında düzenlenecek karnaval alayının sonunda, Ulusal Marş öncesinde, Ed Sheeran, Kraliçe ve Philip’in görüntüleri sahnenin etrafındaki dev ekranları doldururken romantik şarkısını seslendirecek.

Prens Philip, 73 yıl boyunca hükümdarla evliydi ve hayatını kraliyet görevine adadı. Prens, geçen yıl nisan ayında salgın sırasında 99 yaşında hayatını kaybetti. Prens Philip de Platin Jübile kapsamında anılacak.

Platin Jübile, Kraliçe’nin uzun saltanatını sırasında eşi olmadan kutlayacağı ilk önemli dönüm noktası. 2012’deki Diamond Jubile’de Philip, aşırı yağışlı ve rüzgarlı koşullarda nehir yarışmasında Kraliçe ile birlikteydi ve Thames boyunca 1.000 tekneden oluşan bir filoya katılmıştı.

Philip, 2017’de kraliyet görevlerinden emekli olduktan sonra, zamanının çoğunu Sandringham’da, resim yaparak ve kitap okuyarak geçirmişti. Şimdi çiftin bu romantik ilişkisine ithafen Ed Sheeran platin Jübile’de Perfect isimli şarkıyı seslendirecek.

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