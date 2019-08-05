Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ed Sheeran, U2’nun rekorunu kırdı
Ed Sheeran, U2’nun rekorunu kırdı
Britanyalı Ed Sheeran, ünlü rock grubu U2'nun dünya turnesi rekorunu kırdı. Tüm zamanların en çok bilet satılan turnesi unvanının sahibi artık Ed Sheeran...
Kültür Sanat 5 Ağustos 2019 - 10:48

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve U2’ya ait olan dünya turnesi rekorunu kırdığını açıkladı. Henüz süren ve daha 12 konserlik bir programın da olduğu turne ile ilgili açıklama yapan Sheeran, şöyle dedi:

“Divide turu u2’ya ait olan tüm zamanların en çok gişeye ait rekoru kırdı. Artık tüm zamanların en çok dinleyiciyi ağırlayan ve en yüksek hasılat yapan turu. Gösteriye gelen her birinize teşekkürler. Asla unutulmayacak 12 gösteri kaldı.”