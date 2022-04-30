Ed Sheeran, Ukrayna’da savaşan müzisyenlerle “remiks” yapacak

Ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Ukrayna'da cephede savaşan müzisyenlerle bir şarkı yapacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü müzisyen Ed Sheeran, 24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni bir girişime başlayacağını duyurdu.

Rusya’ya karşı devam eden savaşta cephede yer alan Ukraynalı rock grubu Antytila’nın üyeleriyle müzik yapacağını söyleyen Ed Sheeran, pazartesi günü yayınlanacak single’ın 2step isimli şarkısı ile Antytila’nın şarkılarının birleşimi olacağını da duyurdu.

Antytila grubu savaşın başladığı günlerde TikTok üzerinden Ed Sheeran’a birlikte konser verme çağrısında bulunmuştu. Fakat Sheeran’ın menajerleri ünlü şarkıcının bu tür bir organizasyonda yer almasına sıcak bakmamıştı.

Pazartesi günü yayınlanacak şarkıda bir savaş dolayısıyla sevdiklerinden ayrılan bir çiftin hikayesinin anlatılacağı da belirtildi. Şarkıyı 34 yaşındaki müzisyen Taras Topolia’nın yazdığı belirtilirken Topolia’nın eşi Alyosha sahne adıyla tanınan Olena Topolia’yı savaşın başladığı günden beri görmediği de belirtildi.

Topolia, savaşın başladığı gün eşinin ülkeden kaçmasına yardım ederken, kendisi de savaşa katılmıştı. Topolia, “Bu şarkının sözleri benim ve eşimin ayrılmasıyla ilgili. Yaşadıklarımı, eşimin çocuklarla ülkeden kaçarak beni Kiev’de bırakmalarını anlatıyor. Burada kalmalıydım çünkü ülkem için savaşmalıydım” dedi.

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