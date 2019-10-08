Yayıncıları bir araya getiren Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde konuşan yazar Murathan Mungan, "Edebiyat bir damıtma sanatıdır, film bandı gibi hemen sonuna saramazsınız. Hızın kutsallaştırıldığı, her gün teknolojinin ne kadar geliştiğini ve yapay zekâyı konuştuğumuz bir dünyada, insanlığın gelişimini ve doğal zekâsını hiç konuşmuyoruz” dedi.

Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü, kitaplara ve edebiyata emek verenleri Kadir Has Üniversitesi'nde dokuzuncu kez bir araya getirdi. Günışığı Kitaplığı'nın 2011'den beri düzenlediği konferans, yayıncılığın güncel başlıklarına ilişkin özgün içeriğiyle önemli isimlere ev sahipliği yaptı. 5 Ekim'de düzenlenen konferansa çok sayıda edebiyatçı, yayıncı, editör, çevirmen, tasarımcı, illüstratör, telif ajansı, kitapçı, dağıtımcı, kütüphaneci ve akademisyenin yanı sıra, basından, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Edebiyat günü, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için yurt çapında düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2019 Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yaptı.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan edebiyatçı Murathan Mungan, “Dostoyevski ya da Tolstoy mezardan kalkıp tekrar yazsalar basında aynı değere ulaşamayacaklar. Bunun için zaman gerekir, zaman bu işte en önemli belirleyicidir” dedi. “Edebiyat bir damıtma sanatıdır, film bandı gibi hemen sonuna saramazsınız” diyen Mungan, “Hızın kutsallaştırıldığı, her gün teknolojinin ne kadar geliştiğini ve yapay zekâyı konuştuğumuz bir dünyada, insanlığın gelişimini ve doğal zekâsını hiç konuşmuyoruz” sözleriyle güne damgasını vurdu.



KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, siyasi, ekonomik ve sosyokültürel koşulların yayıncılığa, kültür sanat ortamına yansımasını yorumladı. Toplumsal dinamiklerin, iletişim biçiminin sürekli bir değişim içinde olduğunu, bunun yayıncılığı, insanı ve kitabı değiştirdiğini aktaran deneyimli araştırmacı, yayıncılık sektörüne ilişkin öngörülerini şöyle açıkladı: “Yayıncılar yeni ilişki biçimleri, yeni iletişim yolları ve yöntemleri bularak, öncelikle okurlarına ulaşmayı hedeflemeli; sektörün, beklentilerine hızla ulaşması için öncelikli yol budur.”

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, sektörün 2019 başlıklarını güncel verilerle değerlendirdiği konuşmasında yayıncıları bekleyen meseleleri sıraladı. Yayıncılığın artık hangi yöne gideceğini seçmek durumunda olduğunun altını çizen Kocatürk, sektörün yazarıyla, yayıncısıyla, dağıtımcısıyla, kitabeviyle ve okuruyla ilerlerse gelişim sağlanacağını söyledi.