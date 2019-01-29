Edebiyat dünyasında yeni bir dergi doğdu

Üç ayda bir yayımlanacak olan edebiyat, sanat ve felsefe yayını Pathos’un ilk sayısı raflardaki yerini aldı.

Pathos, tanıtım metninde kendisini “günümüzde pek de dikkate alınmayan, hakir görülen ‘duygu'yu kendisine rehber edinen bir yayın” olarak tanımlıyor şöyle devam ediyor: “Duyguyu öne çıkarmasının nedeni bunun en insani yanımız olduğuna dair inancıdır ve günümüzde bin parçaya bölünmüş olan öznenin yeniden var olmasına yönelik arzusunu dışa vurmaktadır. Pathos'un sadece bir şiir veya edebiyat yayını olmamasının nedeni sanatlararası ilişkinin yeniden inşa edilmesi amacını gütmesidir; bu şekilde yeniden bütünlüklü bir insan ve dünya algısı yaratabileceğine inanmasıdır.”

Pathos'un No.1 Kış 2019 sayısı, Amerikalı şair ve ressam Kenneth Patchen'ın daha önce Türkçeye çevrilmemiş dört şiiriyle başlıyor. Ardından Türk şiirinin önemli isimleri; Enis Batur, Ebubekir Eroğlu, İrfan Yılız, Cenk Gündoğdu, Ömer Şişman, Liman Mehmetcihat, Fatma Nur Türk, Monica Papi, Turgut Toygar ve Onur Köybaşı ile devam ediyor.



Öykü bölümünde biri çeviri olmak üzere dört öykü karşımıza çıkıyor. İlk öykü, çağdaş İrlanda edebiyatının önemli temsilcilerinden Nuala Ni Chonchuir'in “Jüpiter'e seyahat” adlı öyküsü. Ardından, Hikmet Temel Akarsu'nun “Siesta mahmurluğu”, Murat Uyurkulak'ın “Serap”, Uğur Deveci'nin “Borç” öyküleri geliyor.

Ünlü Fransız düşünür Alain Badiou'nun “Karşılaşma üzerine” söyleşisi, İtalyan filozof Giorgio Agamben'in Aristoteles'in ‘Nikomakos'a etik' kitabı üzerinden insan'ın neliğini tartıştığı “İnsan'ın işi” makalesi felsefe bölümünün önemli başlıkları olarak göze çarpıyor. Robert Maggiori'den “Zhuangzi'nin kelebeği” ve Ozan Çılgın'dan “Negatif bilim notları” ilgi çekmesi muhtemel yazılar arasında yer alıyor.

Derginin yayın yönetmeni Osman Çakmakçı, editörü Demir Büyüközkan, görsel yönetmeni Ekin Urcan…