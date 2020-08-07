Edebiyat Otobüsü, Fethiye Kitap Günleri’nde

Fethiye'deki Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Fethiye Kitap Günleri cum günü başlıyor. 23 Ağustos'a kadar sürecek kitap günlerinde birçok şair, yazar ve edebiyatçı Fethiyelilerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen “Likya Söyleşileri” adlı etkinliğin ikincisi bu yıl kitap günleriyle zenginleşecek. Bu yılki etkinliklerde çeşitli söyleşiler, konferanslar ve atölye çalışmaları da yer alacak.

Levent Gültekin, Nasuh Mahruki, Fatih Yaşlı, Otis Abi, Osman Çağrı Şahin, Ali Mert Taşçıer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat, Ayşen Şahin, Mine Söğüt ve Ali Murat İrat gibi birçok isim de etkinliklerde yer alacak isimler.

EDEBİYAT OTOBÜSÜ İLK DURAĞINDA

Yayın hayatına merhaba demeye hazırlanan Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin hayata geçirdiği Edebiyat Otobüsü de kitap günlerinde yerini alacak. 7-8-9 Ağustos tarihlerinde Fethiye Beşkaza Meydanı'nda yer alacak otobüste yazarlar da okuyucularıyla buluşacak. Şair Şükrü Erbaş, Şair–Yazar Altay Öktem, Yazar Barış İnce ve Yazar Ali Murat İrat Yazmanın İncelikleri konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

IŞIKLAR ÜLKESİ FETHİYE

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'da bu etkinliği çok önemsediklerini ve seçimden önce verdikleri sözleri tutmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Farklı kültürlere ev sahipliği yapmakta olan “Işıklar Ülkesi” Fethiye'de ulusal ve uluslararası etkinlikleri her geçen gün daha da arttırıyoruz. Fethiye'yi sadece lafta değil, gerçekte de “Kültür ve Sanat Şehri” yapma gayretimizi herkes görmeye başladı. Ulusal ve yerel baz da bu organizasyona katkı sağlayacak tüm yazarlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Özellikle genç kardeşlerimize davette bulunuyorum. Kültür ve Sanat dalında yapılan çalışmaların, eğitim hayatlarında onlara maddi manevi hangi imkânları sunduğu ortada. Yaklaşık 15 gün sürecek bu etkinliğimizde her yaştan vatandaşımızın, kendisine maksimum fayda sağlamasını diliyorum. Amacımız, yazan, okuyan, edebiyat konusunda kendisini geliştirmiş, toplum içinde kendini iyi ifade eden ve güçlü bir iletişim kurabilen genç neslimize ve kitap aşığı herkese bu yolda katkı sağlamak” dedi.