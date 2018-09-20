‘Edi ile Büdü eşcinsel’ iddialarına Susam Sokağı’ndan cevap geldi

Bir dönemler Türkiye'de de bir hayli popüler olan Susam Sokağı'nın en meşhur karakterleri Edi ile Büdü'nün eşcinsel olduklarına dair iddialara cevap geldi. Susam Sokağı'nın prodüksiyon şirketi, karakterlerin cinsel eğiliminin olmadığını açıklamak zorunda kaldı.

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1980’li yıllarda Türkiye’de gösterilen Susam Sokağı’nın en meşhur kukla karakterleri Edi ile Büdü’nün eşcinsel olduğuna dair iddialar, programın yazarlarından Mark Saltzman’ın açıklamalarının ardından konuşulmuştu. Saltzman, Bert ve Ernie olarak bilinen kukla karakterlerin “bir çift olarak tasarladığını” açıklamıştı. Yapımın bir diğer editörü Arnold Glassman ile ilişkisi olan Salzman, “Benim gözümde onlar hep bir çiftti. Bunları bağlamsallaştırmanın başka bir yolu yoktu. İlişkimizde de ben daha Bert Arnold ise daha çok Ernie’ydi” demişti.

Susam Sokağı, Saltzman’ın açıklamalarının ardından yaşanan tartışmalara dair bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:

“Her zaman dediğimiz gibi Bert ve Ernie en yakın arkadaşlar. Bu karakterler, çocuklara, birbirlerinden çok farklı olsalar da iyi dost olunabileceğini öğretmek için yaratıldı. Erkek olsalar ve pek çok insani karaktere sahip olsalar da onlar birer kukla ve cinsel yönelimleri yok.”

Sosyal medya karakterlerin eşcinsel mi, yoksa arkadaş mı olup olmadığını tartışıyor.