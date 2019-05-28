Edip Cansever’siz 33 yıl… Usta şairin hayatı ve şiirleri

Türk Edebiyatı'nın unutulmaz şairlerinden Edip Cansever, ölümünün 33. yılında anılıyor. Cansever, 1950'li yıllarda İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç ve Ece Ayhan gibi isimlerle İkinci Yeni’nin en önemli şairlerindendi. İşte Edip Cansever'in hayatı...

Sanat yaşamı boyunca yazdığı şiirlerde; öyküye, tasvire, ve diyalog tarsı ifadelere çokça yer veren unutulmaz şair, hem şiir işçisi, hem şiirin ustasıydı. Hiç şüphesiz Edip Cansever için en güzel dizeleri Cemal Süreya söylemiştir. Cemal Süreya, Edip Cansever'in şiire olan tutkusunu şöyle ifade etmiştir:

“Yeşil ipek gömleğinin yakası

Büyük zamana düşer.

Her şeyin fazlası zararlıdır ya,

Fazla şiirden öldü Edip Cansever.”

EDİP CANSEVER KİMDİR?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda İkinci Yeni hareketi içerisinde saf tutmuştu Cansever. Eğitim yaşamını tamamlamadan edebiyatla tanışmış yaşamı işçilikle geçmiştir. 1950 yılında Kapalıçarşı'da geçen ağır mesai işçiliğine rağmen şiire sırtını dönmemiş daima üretmiştir. İlk olarak yazdığı şiirleri 1944 tarihinde İstanbul adlı bir dergide yayımlayan Edip Cansever, yine bu yıllarda çeşitli dergilerde şiirlerini okurla buluşturmuştur. 1951 yılında ise arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Nokta dergisinde, farklı tarzlarda kaleme aldığı şiirlerini yayımlama imkanı bulmuştur.



YAŞAMI İŞÇİLİKLE GEÇTİ

Edebiyatımıza tüm geleneklerin de ötesinde yeni bir soluk geliyordu ve bu soluk Edip Cansever tarafından inşa ediliyordu. Cansever, üretken bir şair olarak varlığını koruyordu ancak bu yıllarda şiir hakkındaki fikirlerini yazdığı düzyazılarda da açıklıyordu.

1957 yılında ”Yerçekimli Karanfil” adlı kitabını yayımlanmış ve Türkiye'de büyük ilgi toplamış, 1958 Yeditepe Şiir Armağanını kazanmıştır. Kendisinin de içinde bulunduğu 2. Yeni hareketinin karakteristik özelliklerini bu kitaptaki şiirlerde gösteren Edip Cansever, ülkemiz şiirine bambaşka bir tarz getirmiştir. 1976 yılında yine şair için ve edebiyatımız için çok farklı bir noktada duran Ben Ruhi Bey Nasılım adlı kitabını yayımlamıştır. Şairin bu kitabı ise 1977 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü almıştır. Yaşamının son zamanlarında Yeniden adlı kitabıyla tüm şiirlerini bir araya toplamış, bu kitapla beraber 1982′ de Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Uzun seneler süren işçiliğinin ardından Edip Cansever daha sonra tamamen şiire yönelmiştir.

Bodrum'a tatil için giden Edip Cansever, burada beyin kanaması geçirmiş , ve yaşam savaşına yenik düşerek 28 Mayıs 1986 yılında hayata gözlerini yummuştur…

ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

Yaşamak Telaşı

Hiç böyle ısınmamıştım

Daldaki vişneye,

Vitrindeki aydınlığa,

Salça kokusuna mutfağımın,

Akan dereye, uçan buluta,

Hiç böyle ısınmamıştım yaşamaya.

Sevda Bir Ateş Buldu Sende

Sevda bir ateş buldu sende, eğilip öptü seni

Artık kimse denizi bilmiyor.

Dirseklerini masaya koyuşundan belli

Gelip geçen bir günü bitirmek istemediğin

Sevda bir umut buldu sende.

Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan

Artık kimse gözlerini bilmiyor.

Şunu imzala

Bir mektup, bir telgraf alındısı değil

Unutulmuş bir sevdadır kapını çalan

Ve sevimsiz bir terlik gibi duran odan

Kimse artık bir şey giymek istemiyor.

Sonra bir pencereden kendine

Ay ışığı gibi vuran sen

Ne sana ne başkasına benziyor.

Ve işte bir dip balığı su boşluğunda

Çırparaktan yüzgeçlerini

Hiç kimseye uymayan bir mevsim öneriyor

Seni Günlere Böldüm



Seni günlere böldüm, seni aylara

Daha yıllara, yüzyıllara böleceğim

Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla

Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi

Minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşısında.

Şiirler söylenir, şiirler biter

Biz bu sevdayı neresine sakladıktı sen ona bak da

Kahverengi avuçlarına mı gözlerinin

Tam oradan mı kahverengi yağan bir aydınlığa.

Bütün günler yenileşir her bekleyişte

Ve bütün dünler, bütün geçmişler

Kapını açarsın ki bir de, hiç kimseler yok

Çaresiz, benim sana gelişim de hep böyle.

Dün akşama doğru turuncu bir bulut geçti

Sonra bütün bulutlar hep birden geçti

Anılar, anılar, belki hepsi bir kelime