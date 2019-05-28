Edip Cansever’siz 33 yıl… Usta şairin hayatı ve şiirleri

Sanat yaşamı boyunca yazdığı şiirlerde; öyküye, tasvire, ve diyalog tarsı ifadelere çokça yer veren unutulmaz şair, hem şiir işçisi, hem şiirin ustasıydı. Hiç şüphesiz Edip Cansever için en güzel dizeleri Cemal Süreya söylemiştir. Cemal Süreya, Edip Cansever'in şiire olan tutkusunu şöyle ifade etmiştir:
“Yeşil ipek gömleğinin yakası
Büyük zamana düşer.
Her şeyin fazlası zararlıdır ya,
Fazla şiirden öldü Edip Cansever.”
EDİP CANSEVER KİMDİR?
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda İkinci Yeni hareketi içerisinde saf tutmuştu Cansever. Eğitim yaşamını tamamlamadan edebiyatla tanışmış yaşamı işçilikle geçmiştir. 1950 yılında Kapalıçarşı'da geçen ağır mesai işçiliğine rağmen şiire sırtını dönmemiş daima üretmiştir. İlk olarak yazdığı şiirleri 1944 tarihinde İstanbul adlı bir dergide yayımlayan Edip Cansever, yine bu yıllarda çeşitli dergilerde şiirlerini okurla buluşturmuştur. 1951 yılında ise arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Nokta dergisinde, farklı tarzlarda kaleme aldığı şiirlerini yayımlama imkanı bulmuştur.
YAŞAMI İŞÇİLİKLE GEÇTİ
Edebiyatımıza tüm geleneklerin de ötesinde yeni bir soluk geliyordu ve bu soluk Edip Cansever tarafından inşa ediliyordu. Cansever, üretken bir şair olarak varlığını koruyordu ancak bu yıllarda şiir hakkındaki fikirlerini yazdığı düzyazılarda da açıklıyordu.
1957 yılında ”Yerçekimli Karanfil” adlı kitabını yayımlanmış ve Türkiye'de büyük ilgi toplamış, 1958 Yeditepe Şiir Armağanını kazanmıştır. Kendisinin de içinde bulunduğu 2. Yeni hareketinin karakteristik özelliklerini bu kitaptaki şiirlerde gösteren Edip Cansever, ülkemiz şiirine bambaşka bir tarz getirmiştir. 1976 yılında yine şair için ve edebiyatımız için çok farklı bir noktada duran Ben Ruhi Bey Nasılım adlı kitabını yayımlamıştır. Şairin bu kitabı ise 1977 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü almıştır. Yaşamının son zamanlarında Yeniden adlı kitabıyla tüm şiirlerini bir araya toplamış, bu kitapla beraber 1982′ de Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Uzun seneler süren işçiliğinin ardından Edip Cansever daha sonra tamamen şiire yönelmiştir.
Bodrum'a tatil için giden Edip Cansever, burada beyin kanaması geçirmiş , ve yaşam savaşına yenik düşerek 28 Mayıs 1986 yılında hayata gözlerini yummuştur…
ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER
Yaşamak Telaşı
Hiç böyle ısınmamıştım
Daldaki vişneye,
Vitrindeki aydınlığa,
Salça kokusuna mutfağımın,
Akan dereye, uçan buluta,
Hiç böyle ısınmamıştım yaşamaya.
Sevda Bir Ateş Buldu Sende
Sevda bir ateş buldu sende, eğilip öptü seni
Artık kimse denizi bilmiyor.
Dirseklerini masaya koyuşundan belli
Gelip geçen bir günü bitirmek istemediğin
Sevda bir umut buldu sende.
Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan
Artık kimse gözlerini bilmiyor.
Şunu imzala
Bir mektup, bir telgraf alındısı değil
Unutulmuş bir sevdadır kapını çalan
Ve sevimsiz bir terlik gibi duran odan
Kimse artık bir şey giymek istemiyor.
Sonra bir pencereden kendine
Ay ışığı gibi vuran sen
Ne sana ne başkasına benziyor.
Ve işte bir dip balığı su boşluğunda
Çırparaktan yüzgeçlerini
Hiç kimseye uymayan bir mevsim öneriyor
Seni Günlere Böldüm
Seni günlere böldüm, seni aylara
Daha yıllara, yüzyıllara böleceğim
Ve her zaman söyleyeceğim ki beni anla
Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi
Minesi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşısında.
Şiirler söylenir, şiirler biter
Biz bu sevdayı neresine sakladıktı sen ona bak da
Kahverengi avuçlarına mı gözlerinin
Tam oradan mı kahverengi yağan bir aydınlığa.
Bütün günler yenileşir her bekleyişte
Ve bütün dünler, bütün geçmişler
Kapını açarsın ki bir de, hiç kimseler yok
Çaresiz, benim sana gelişim de hep böyle.
Dün akşama doğru turuncu bir bulut geçti
Sonra bütün bulutlar hep birden geçti
Anılar, anılar, belki hepsi bir kelime