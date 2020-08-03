Edirne’nin tarihi Sağlık Müzesi’ne, bayramda ziyaretçi akını

Edirne’nin Osmanlı mirası olan en önemli eserlerinden, döneminin sağlık alanındaki öncü kurumlarından 2’nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kurban Bayramı’nda da turistler tarafından ziyaret edildi.

Trakya Üniversitesi tarafından Sağlık Müzesi’ne dönüştürülmesinin ardından 2004 yılında Avrupa Konseyi’nce ‘Avrupa Müze Ödülü’ne layık görülen ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınan 2’nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’ni görebilmek için kent dışından çok sayıda ziyaretçi Edirne’ye geldi. Özellikle müzeyi ilk kez gören ve tarihi hakkında bilgilenen ziyaretçiler, Osmanlı’nın döneminin çok ilerisinde gerçekleştirdiği tedavi yöntemleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.