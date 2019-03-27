Edirne’ye ‘devlet tiyatrosu’ kuruluyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kente devlet tiyatrosu kurulması için bakanlıktan onay çıktığını belirterek, "Devlet tiyatrosunun olduğu bir kent olmak ayrıcalık. Bu ayrıcalık Edirne'ye ve Edirneliler'e çok yakışacak" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kentte tiyatro ve drama branşında faaliyet gösteren kursiyerler, oyuncular ve yönetmenleri makamında ağırladı. Ziyarette Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayan Canalp, Edirne kent tiyatrosuyla ilgili müjdeli haberi vermek için özellikle bugünü beklediklerini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Edirne’de devlet tiyatrosu kurulacağını, konuyla ilgili onayın çıktığını ifade etti. Canap, “Önümüzdeki dönemde tiyatro sezonunda inşallah devlet tiyatroları Edirne’de açılıyor. Artık Edirneliler, ‘bu akşam ne yapalım?’ dediklerinde ellerinin altında yeni bir alternatifleri olabilecek, ‘hangi tiyatroya gidelim?’ diyebilecekler, bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Edirne bir kültür kenti. Kültür kenti olmanın gerekliliklerinden bir tanesi de buydu. Devlet tiyatrosunun olduğu bir kent olmak ayrıcalık. Bu ayrıcalık Edirne’ye ve Edirnelilere çok yakışacak” diye konuştu.

(DHA)