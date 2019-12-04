Edis söz verdi: “Dünyaya açılacağım”

Başarılı şarkıcı Edis, Warner Music ile global bir anlaşma yaptığını belirterek, "Başımıza ne geleceği bilinmez ama ben yine de söz veriyorum; bütün dünyaya müziğimi ulaştıracağım!" dedi.

Edis’in aylardır Türkiye’nin ve dünyanın bir çok şehrinde performans sergilediği, Ân albümü turnesinin final konseri “Ân’a Veda”, geçtiğimiz hafta Volkswagen Arena’da 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. 49 kişilik ekibin çalıştığı özel konser Edis’in kariyerinin en özel konserlerinden birisi oldu. 16 dansçının performans sergilediği 4 koreografın çalıştığı bu özel konserde, şarkıcı şu zamana kadar çıkardığı hit şarkılarını, yeni düzenlemeleriyle birlikte seslendirdi. Konseri çıkış parçası “Benim Ol” ile açan şarkıcı, girişi Ân’a Veda için yazdığı monologla gerçekleştirdi. Monologta yer alan “Işığım ben, Ân’ı düşünmüyorum artık, Ân’ın kendisi oluyorum, Kendim oluyorum” replikleri çok konuşuldu. Şarkıcının, Boğaziçi Caz Korosuyla yaptığı slow düetler izleyenleri duygulandırdı.



Warner Music ile global bir anlaşma yapacağını duyuran Edis, “Bu sıradan bir anlaşma değil. Oranın merkeziyle buradaki yapımcılarımın ortaklığında hazırlanan bir yolculuğun ilk anlaşması. Başımıza ne geleceği bilinmez ama ben yine de söz veriyorum; bütün dünyaya müziğimi ulaştıracağım!” dedi. Edis, bu konserdeki kayıtlardan bir albüm yayınlanacağını da açıkladı.



2 kez bis yapan şarkıcı vedasını seyircisiyle pasta üfleyerek taçlandırdı. Mumları üflerken, aynı tarihe denk gelen kendi doğumgünü ile anne babasının tanışma yıldönümlerini ve annesinin doğumgününü de kutladı. Daha önce kanser tedavisi gören annesine sağlık dilerken gözyaşlarına hakim olamayan genç şarkıcı daha sonra “Bu sadece ben ve ailemin değil, sizlere bizim de doğumgünümüz, çünkü bugün aynı zaman Benim Ol’un çıkışının 5. senesi, yani kariyerimin de 5. yılı” diyerek izleyiciyi de duygulandırdı.



Sarı saçlarına ithafen yaptığı “Taş gibiyim!” açıklamasıyla izleyici yeniden güldüren Edis, 21 Aralık’te askere gideceğini ve eski haline döneceğini de yine bu konser aracılığıyla duyurdu.