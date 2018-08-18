Edis’ten ‘toplum olarak çıldırıyoruz’ açıklaması

Genç şarkıcı Edis, "Maalesef toplum olarak çıldırıyoruz hepimiz. Her şeyi karşıdan bekliyoruz, bu saçma. 'Bireysel olarak ben ne yapıyorum? Mevcut sorunla ilgili destekçi miyim, köstekçi miyim?' diye düşünmek gerekiyor" dedi.

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Posta’ya konuşan Edis, insanların çok sinirli ve mutsuz olduğunu belirterek, “Genç bir kitlem var. Naçizane mesajımı vermek istedim. Kimseyi yönlendirmek haddim değil ama en azından kendimden birkaç parça verirsem kendi yollarını bulmalarında onlara küçük bir hediye olur diye düşündüm” dedi.

‘ESAS OLAN CİNSİYET EŞİTLİĞİ’

Feminist bir bakış açısıyla yaşadığını ifade eden genç şarkıcı, “İnsanlığın temel kavramlarının başında cinsiyet geliyor. Cinsiyet eşitliğine nasıl bakarsanız hayatınız öyle şekilleniyor. Anaerkil bir ailede büyümek yaşadığım toplumdaki birçok şeye eleştirel bakma fırsatı sundu bana. Ve o fırsatlar dahilinde dünyayı daha kolay anlayabildim. Bilinçaltımızda hiyerarşik bir durum var ve kullandığımız dil bile hep kadın bedeni üzerinden yürüyor. Benim için esas olan cinsiyet eşitliği” açıklamasını yaptı.

‘TOPLUMSAL DEĞİŞİMLER KOLAY OLMAZ’

Bugüne kadar kendisini hiç sansürlemediğini söyleyen Edis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef toplum olarak çıldırıyoruz hepimiz. Her şeyi karşıdan bekliyoruz, bu saçma. ‘Bireysel olarak ben ne yapıyorum? Mevcut sorunla ilgili destekçi miyim, köstekçi miyim?’ diye düşünmek gerekiyor. Birini yargıladığımızda ya da dedikodusunu yaptığımızda ne kadar cinsiyetçi konuşuyoruz? Bunları sorgulamamız lazım. Toplumsal değişimler öyle kolay olmaz, bireysel değişimle başlar. Bu uzun bir yol. Her ne kadar tahammülümüz azalsa da olaya hep iyi tarafından bakıyorum. Umutsuz değilim yani.”