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Ediz Hun, “Türkan Şoray’ın yeri ayrı”
Ediz Hun, “Türkan Şoray’ın yeri ayrı”
Türk sinemasının efsane isimlerinden Ediz Hun, sosyal medyada yayınlanmaya başlayan 'Eskimeyen Dostlar' isimli programın ilk konuğu oldu. Hun, bu zamana kadar 24 filmde rol aldığı meslektaşı Türkan Şoray'dan övgüyle bahsetti.
Kültür Sanat 18 Mayıs 2020 - 12:06

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ediz Hun, katıldığı bir programda kendisin hakkında özel açıklamalarda bulundu. Hun, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatırken hayatını konu alan bir kitap yazdığını şu sözlerle ifade etti, “10 Mart'tan bu yana Büyükada'da ikamet ediyorum. Bahçeyle uğraşıyorum, bitkilerle ilgileniyorum. Kaidelere uyuyoruz. Ben bilimsel vakit geçiriyorum. Çok hareketli ve araştırmacıyım. Teleskopla yıldızlara bakarım, mikroskopla böceklere bakarım. Annem de çok atak bir insandı. Dünyayı dolaştı, turlarla kitaplar yazdı. Ben de kendi hayatımla ilgili bir kitap hazırlığı içindeyim. Anılarım, fotoğraflarım olacak içinde. Yazın bunun çalışmasını tamamlamış olacağım”

“TÜRKAN ŞORAY’IN YERİ AYRI”

Yeşilçam yıllarından da bahseden Ediz Hun, “Geçmişte her kadın oyuncuyla oynamışımdır. Ama sevgili Türkan (Şoray) bende farklı bir duygu yaratır her zaman. Türkan da ‘Ben en fazla filmi seninle çektim' dedi. 24 filmimiz var” dedi.

Son güncelleme: 12:19 - 18.05.2020
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