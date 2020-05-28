Edvard Munch’ün ünlü ‘Çığlık’ tablosunun gizemi çözüldü

Artdogistanbul’un haberine göre, Norveçli ekspresyonist ressam Edvard Munch'ün dünyaca ünlü “Çığlık” tablosunda meydana gelen renk değişimlerinin ve çatlakların sebebi bilim insanları tarafından bulundu.

İtalyan Ulusal Araştırma Merkezi (CNI), Pérouse Üniversitesi, Anvers Üniversitesi ve Oslo Munch Müzesi, tablonun 1910 versiyonundaki renk kayıplarının ve hasarların sebebi ile ilgili yaptıkları son araştırmayı “Science Advance” dergisinde yayınladı. Araştırma sonucunda tabloda gün batımı yaşanan gökyüzündeki sarı rengin beyaza doğru kayması, akıp gider haldeki göl tasvirinde çatlaklar oluşması ve tablonun sol alt köşesindeki tahribatın sebebi bulundu.



YIPRANMANIN NEDENİ NEM

Uzmanlar, yıpranmanın, nem yüzünden olduğunu açıkladı. Munch'ün tabloyu yaparken kullandığı boyaların sergilendiği Oslo Munch Müzesi'nde maruz kaldığı neme reaksiyon verdiğini ortaya koydu.

Araştırmanın başındaki isim Letizia Monico, “Bu çalışmalar, bize, renk kaybındaki birinci sorumlunun nem olduğunu gösterdi. Işık, tabloya yaptığı etkinin de minör düzeyde olduğunu fark ettik” dedi.

Araştırmacılar, tabloyu incelerken X ışınları ve spektroskopik metodlardan yararlandı.

DAHA ÖNCE ÇALINMIŞTI

2020 yılı sonunda taşınacak olan Oslo Munch Müzesi, bu bilgiler ışığında, tabloyu, yeni koruma uygulamaları ile sergileyecek. Munch'ün tablosu, 2004 yılında çalınmış ancak 2006 yılında yeniden bulunmuştu.